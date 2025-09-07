Haberler

Eski Eşini Darbeden Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Adana'nın Karataş ilçesinde, eski karısını darpettiği iddia edilen A.C.S, tutuklandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan G.S.B, tedavi edilerek taburcu edildi.

Adana'nın Karataş ilçesinde eski eşini darbettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, ilçede ikamet eden A.C.S, 30 Ağustos'ta eski karısı G.S.B'yi darbetti.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kadının şikayeti üzerine A.C.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
