Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eski eşini bıçakla ağır yaralayan 60 yaşındaki zanlı Çanakkale Bayramiç'te tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde eski eşini bıçakla ağır yaralayan 60 yaşındaki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ağır yaralanan kadın önce Bayramiç Devlet Hastanesi'ne, ardından ÇOMÜ Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde eski eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün akşam eski eşi A.S'yi bıçakla yaraladıktan sonra polis ekiplerince yakalanan F.U'nun (60) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan F.U. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Olay

A.S. ile Bayramiç ilçesindeki lokantasında tartışan F.U, eski eşini bıçakla ağır yaralamıştı. Ağır yaralı kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne, sonra da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Olayın ardından kaçan şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 70 sitede yayınlandı.
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu

Bileti kesildi! Fener'de şok ayrılık
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aksaray'da eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren adam, gizlice aldığı anahtarla eve girmiş

Anahtarı gizlice almış! Nöbetten dönmesini evde bekleyip öldürdü
Galatasaray'ın yıldızına talip yağıyor! Sonuncusu Napoli

Okan Buruk'un prensi yuvadan uçtu uçacak

İstifa eden Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak

İstifa eden Kavcıoğlu için çok konuşulacak maaş ayrıntısı
Manifest'in menajeri Tolga Akış için tahliye kararı

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış için karar verildi
Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj18

Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
72 yaşındaki iş insanı evinde ölü bulundu

İş dünyasını sarsan ölüm! Villasında ölü bulundu
Demet Evgar'dan şaşırtan itiraf: Oyuncu olmak için açlık grevi yaptım, 38 kiloya düştüm

Ünlü oyuncudan itiraf: Açlık grevi yaptım, 38 kiloya düştüm