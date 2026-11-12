Eski eşini bıçakla ağır yaralayan 60 yaşındaki zanlı Çanakkale Bayramiç'te tutuklandı

Eski eşini bıçakla ağır yaralayan 60 yaşındaki zanlı Çanakkale Bayramiç'te tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde eski eşini bıçakla ağır yaralayan 60 yaşındaki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ağır yaralanan kadın önce Bayramiç Devlet Hastanesi'ne, ardından ÇOMÜ Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde eski eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı.
Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün akşam eski eşi A.S'yi bıçakla yaraladıktan sonra polis ekiplerince yakalanan F.U'nun (60) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye çıkarılan F.U. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Olay
A.S. ile Bayramiç ilçesindeki lokantasında tartışan F.U, eski eşini bıçakla ağır yaralamıştı. Ağır yaralı kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne, sonra da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Olayın ardından kaçan şüpheli gözaltına alınmıştı.