Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı

(ANKARA) - Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet lideri Robert Koçaryan, görev yaptığı dönemde işlediği öne sürülen yolsuzluk suçları nedeniyle gözaltına alındı. Savcılık, 1998-2008 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan Koçaryan'ı kara para aklama, rüşvet alma ve görevi kötüye kullanmakla suçladı.

Ermenistan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 71 yaşındaki Koçaryan'ın cumhurbaşkanlığı dönemindeki resmi konumunu kullanarak, devlete ait bazı mülkleri kendisine ve yakınlarına "avantajlı koşullarla" devrettiği ve söz konusu mülklerin "suç teşkil eden kaynağını" gizlediği öne sürüldü.

Koçaryan'ın suçlamalara ilişkin nasıl bir yanıt verdiği henüz bilinmezken, eski Cumhurbaşkanı daha önce görev yaptığı dönemde herhangi bir hukuka aykırı eylemde bulunmadığını savunmuştu. Koçaryan'ın avukatı Aram Orbelyan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

KOÇARYAN'LA BİRLİKTE 9 KİŞİ DAHA SUÇLANDI

Savcılık, Koçaryan hakkında kara para aklama, rüşvet alma ve görevi kötüye kullanma suçlamaları yöneltildiğini bildirdi. İddia edilen yolsuzluk düzeniyle bağlantılı olarak Koçaryan'ın oğullarından birinin de aralarında bulunduğu 9 kişi daha suçlandı. Koçaryan, Ermenistan parlamentosundaki en büyük ikinci muhalefet bloğu olan Ermenistan İttifakı'nın liderliğini yürütüyor.

2008 OLAYLARI NEDENİYLE DE YARGILANMIŞTI

Koçaryan, daha önce Mart 2008'deki tartışmalı seçimlerin ardından yaşanan olaylardaki rolü nedeniyle gözaltına alınmış ve 2019'da yargılanmıştı. Polis ile protestocular arasında çıkan çatışmalarda en az 10 kişi hayatını kaybetmişti. Koçaryan'a yönelik suçlamalar daha sonra düşürülmüş ve dava 2021'de sona ermişti.

Koçaryan ve eski müttefikleri, iktidarda oldukları dönemde demokratik kurumları baskı altına almak ve yolsuzluk yapmakla uzun süredir eleştiriliyor. Koçaryan ve eski müttefikleri ise bu suçlamaları defalarca reddetti.

Kaynak: ANKA