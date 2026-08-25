Haberler

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet lideri Robert Koçaryan, görev yaptığı dönemde işlediği öne sürülen yolsuzluk suçları nedeniyle gözaltına alındı. Savcılık, 1998-2008 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan Koçaryan'ı kara para aklama, rüşvet alma ve görevi kötüye kullanmakla suçladı.

(ANKARA) - Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet lideri Robert Koçaryan, görev yaptığı dönemde işlediği öne sürülen yolsuzluk suçları nedeniyle gözaltına alındı. Savcılık, 1998-2008 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan Koçaryan'ı kara para aklama, rüşvet alma ve görevi kötüye kullanmakla suçladı.

Ermenistan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 71 yaşındaki Koçaryan'ın cumhurbaşkanlığı dönemindeki resmi konumunu kullanarak, devlete ait bazı mülkleri kendisine ve yakınlarına "avantajlı koşullarla" devrettiği ve söz konusu mülklerin "suç teşkil eden kaynağını" gizlediği öne sürüldü.

Koçaryan'ın suçlamalara ilişkin nasıl bir yanıt verdiği henüz bilinmezken, eski Cumhurbaşkanı daha önce görev yaptığı dönemde herhangi bir hukuka aykırı eylemde bulunmadığını savunmuştu. Koçaryan'ın avukatı Aram Orbelyan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

KOÇARYAN'LA BİRLİKTE 9 KİŞİ DAHA SUÇLANDI

Savcılık, Koçaryan hakkında kara para aklama, rüşvet alma ve görevi kötüye kullanma suçlamaları yöneltildiğini bildirdi. İddia edilen yolsuzluk düzeniyle bağlantılı olarak Koçaryan'ın oğullarından birinin de aralarında bulunduğu 9 kişi daha suçlandı. Koçaryan, Ermenistan parlamentosundaki en büyük ikinci muhalefet bloğu olan Ermenistan İttifakı'nın liderliğini yürütüyor.

2008 OLAYLARI NEDENİYLE DE YARGILANMIŞTI

Koçaryan, daha önce Mart 2008'deki tartışmalı seçimlerin ardından yaşanan olaylardaki rolü nedeniyle gözaltına alınmış ve 2019'da yargılanmıştı. Polis ile protestocular arasında çıkan çatışmalarda en az 10 kişi hayatını kaybetmişti. Koçaryan'a yönelik suçlamalar daha sonra düşürülmüş ve dava 2021'de sona ermişti.

Koçaryan ve eski müttefikleri, iktidarda oldukları dönemde demokratik kurumları baskı altına almak ve yolsuzluk yapmakla uzun süredir eleştiriliyor. Koçaryan ve eski müttefikleri ise bu suçlamaları defalarca reddetti.

Kaynak: ANKA
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı

Devletin malına çökmeye çalışan haramilerin rezil diyalogları
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor

Bakan müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları

Görüntüler ortaya çıktı! Lüks villada yakalandığı yere bakın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu: İran oğluma suikast girişiminde bulundu

Netanyahu canlı yayında devlet sırrını ağzından kaçırdı
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında

Elektronik para şirketine el konuldu! Devasa mal varlığı devlete geçti
Esnafa kan kusturan şüpheliler yaka paça yakalandı

Siz misiniz esnaf kurşunlayan! Yaka paça yakalandılar
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi

Fenerbahçe'den Ferdi açıklaması geldi
Sadece hakkını istemişti! Gaziantep’te boyacı ustası öldürüldü

Sadece hakkını istemişti! 4 çocuk babası cinayete kurban gitti
Kocaelispor-Amedspor maçına damga vuran olay! Anında uyarı yapıldı

Bu olay Kocaelispor-Amedspor maçında gerçekleşti
Para var ama ölçü yok! Masasına çağırdığı kadın için gazinonun stoklarını tüketti

Para var ama ölçü yok! Gazinodaki kadın için tüm stokları tüketti