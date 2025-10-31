Haberler

Eski Ehliyetlerin Yenilenmesi Süresi Sona Erdi

Güncelleme:
Eski tip sürücü belgelerinin yeni tipleriyle değiştirilmesi için tanınan süre bugün sona erdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürenin uzatılmayacağını vurguladı.

Eski ehliyetlerin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için verilen süre sona erdi.

Yeni tip sürücü belgeleri, 1 Ocak 2016'da verilmeye başlandı. Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için başlangıçta son tarih 31 Aralık 2020 olarak belirlenmişti.

Bu süre, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 4 kez uzatıldı ve bugün sona erdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ekim ayı boyunca sosyal medya üzerinden vatandaşlara ehliyetlerini yenilemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Yerlikaya, paylaşımlarında sürenin bu kez uzatılmayacağını vurgulayarak, "Son güne kalmayın." mesajı vermişti.

AA muhabirinin Bakanlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, çağrıların ardından ekimde 275 bin 608 kişi, bugün ise 40 bin 771 kişi ehliyetini yenilemek üzere başvuruda bulundu.

2016'dan bu yana 35 milyon 794 bin 515 kişi yeni tip ehliyetini alırken, 1 milyon 799 bin 172 kişi yenileme işlemini yapmadı.

Bugün mesai bitimiyle eski tip ehliyetlerin geçerliliği sona erdi. Ehliyet yenileme bedeli, B sınıfı sürücü belgelerinde 15 lira yerine 7 bin 438 lira 60 kuruş olacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
