Eski Dışişleri Bakanı Türkmen, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı Eski Dışişleri Bakanı ve Büyükelçi İlter Türkmen, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Eski Dışişleri Bakanı ve Büyükelçi İlter Türkmen, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Türkmen için Teşvikiye Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Türkmen'in Türk bayrağına sarılı tabutu cuma namazı öncesi musallaya konulurken, eşi Füsun Türkmen ve oğlu Güner Türkmen taziyeleri kabul etti. Cenazeye aile yakınlarının yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından polislerce cenaze aracına taşınan Türkmen'in naaşı, defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. İlter Türkmen Dışişleri Bakanlığındaki görevine 1949 yılında başlayan Türkmen, Türkiye'nin Atina, Moskova ve Paris Büyükelçiliği yanı sıra BM Daimi Temsilciliği görevlerini yürüttü. 12 Eylül askeri darbesi sonrası kurulan Bülend Ulusu hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Türkmen, 3 yıl bu görevde kaldı. Türkmen, 1991'de emekli olmasının ardından 1996'ya kadar BM Genel Sekreter Yardımcısı unvanı ile Filistin Mültecilerine Yardım Teşkilatı Genel Komiseri görevini de yürüttü. AA / Sefa Mutlu - Güncel Mevlüt Çavuşoğlu İlter Türkmen İstanbul Güncel Haberler

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