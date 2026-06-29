Eski Dhmi Daire Başkanı Acar'ın Tutukluluğu Devam Edecek

Haber: Esra TOKAT

ANKARA -"Rüşvet" ve "yolsuzluk" suçlamasıyla yargılanan eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar, "Benim paramın olması ve yasal olarak kazandığım maaşım, çocuklarıma gelen hediyeler, ailemin emanet ettiği paralar suç olarak kabul edilemez. Eğer bu şekilde devleti zarara uğrattıysam bunun ispat edilmesi de zorunludur. Eğer bunlar suçsa çalıştığım dönemdeki bütün patronların, İstanbul Havalimanı'nı yaptıran patronların da ifadelerinin alınması gerekmektedir. Bu iş öyle basit değildir" dedi.

Acar'ın yargılanmasına Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Acar, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığı bildirildi. Savcılık, sanık Mehmet Cemil Acar'ın kaçma şüphesi ve delilleri karartma ihtimali bulunduğunu belirterek tutukluluğunun devamını, sanık Çağla Acar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesini talep etti. Çağla Acar'ın avukatı ise müvekkili hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi.

"İSTANBUL HAVALİMANINI YAPAN ŞİRKETLERİN PATRONLAR DA DİNLENSİN"

Mehmet Cemil Acar savunmasında, "En büyük suç hak edilmeyen suçluluğu kabul etmektir. İdari soruşturmada da önce suçlu ilan edildim, sonra suç oluşturuldu. Burada da aynı şeyleri yaşamaktan tedirginlik duyuyorum" dedi.

Acar, 16 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ben her şeyi yıllardan beri süregelen mal beyanlarıyla belirttim. Ben Türkiye'nin aile yapısı reddedilerek mal beyanımdan dolayı suçlu görülmeyi kabul etmiyorum. Benim ailem köklü ve nüfuzlu bir ailedir. Ben ailemin ve kendi birikimlerimi kendi kasama koymaktan ve bunu paylaşmaktan hiçbir şekilde çekinmedim. Benim paramın olması ve yasal olarak kazandığım maaşım, çocuklarıma gelen hediyeler, ailemin emanet ettiği paralar suç olarak kabul edilemez. Eğer bu şekilde devleti zarara uğrattıysam bunun ispat edilmesi de zorunludur. Bu şekilde suçlanmayı asla kabul etmiyorum. Eğer bunlar suçsa çalıştığım dönemdeki bütün patronların, İstanbul Havalimanı'nı yaptıran patronların da ifadelerinin alınması gerekmektedir. Bu iş öyle basit değildir. Devlette birkaç kişinin zaptettiği koltuk ile siyasi bağlantılarını kullanarak kin ve nefret kusmak emellerine alet olmayacağım."

"DEVLETİN KASASINA PARA KOYDUM DİYE Mİ BUNLAR BAŞIMA GELİYOR"

Savunmasında tutukluluğuna tepki gösteren Acar, "Koğuşumda çok ağır suç işleyen 210 kişi tahliye edildi. Peki ben niye tahliye edilmiyorum? Ben terörist miyim? Artık dayanamıyorum, dayanacak gücüm kalmadı, hafızamı yitiriyorum. Devletin kasasına para koydum diye mi bunlar başıma geliyor?" ifadelerini kullandı.

Hakkında peşinen hüküm verilmiş gibi davranıldığını ileri süren Acar, kaçma şüphesinin bulunmadığını belirterek tahliye ve tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENECEK

Mahkeme, Mehmet Cemil Acar'ın tutukluluk halinin devamına, Çağla Acar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine karar verdi.

Bilirkişi raporunun beklenmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 21 Eylül'e erteledi.

Kaynak: ANKA