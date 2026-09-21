Eski DHMİ Daire Başkanı Acar, aklama soruşturmasında yeniden gözaltına alındı

Eski DHMİ Daire Başkanı Acar, aklama soruşturmasında yeniden gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göre, tahliye edilen eski DHMİ Daire Başkanı Acar, malvarlığı değerlerini aklama suçlaması kapsamında yeniden gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı; soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığını değerlerini aklama' suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı