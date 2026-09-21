Eski DHMİ Daire Başkanı Acar, aklama soruşturmasında yeniden gözaltına alındı

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YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığını değerlerini aklama' suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı