Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı, ABD Savunma Bakanı Hegseth'i bilgisizlikle itham etti

İran'da Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhsin Rızai, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'i tecrübesiz ve bilgisiz olmakla itham etti.

Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Hegseth'in tecrübesiz ve bilgisiz olduğunu söyledi.

Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Hegseth'in tecrübesiz ve bilgisiz olduğunu söyledi.

ABD'nin Basra Körfezi ve Umman Denizi'nden çok ders alacağını söyleyen Rızai, "Eğer ABD'nin tecrübesiz ve bilgisiz Savaş Bakanı, dersini iyi çalışmış, coğrafyayı bilmiş ve İran ile Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın karmaşıklığı hakkında bilgi sahibi olsaydı bugün ABD Ordusu'nu ne ileri ne geri gidebildiği bir bataklığa sokmazdı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
İran dini lideri Mücteba Hamaney: Düşmanlar ekonomik alanda da yenilgiye uğratılmalıdır

Trump teklifi beğenmedi, Hamaney'den tehdit gibi açıklama geldi

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki üvey kardeşini öldürdü

Üvey kardeşlerine kurşun yağdırdı, komşu ile kaçarken yakalandı
Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği'ne yüzde 25 ek gümrük vergisi

Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı! İlk faturayı kesti
Fuze filminin 'sarı filtreli' İstanbul sahneleri tepki çekti

Hollywood filmindeki İstanbul sahneleri vizyona girmeden tepki çekti
İş yerinde kesilen ağaç, üzerine devrildi; 4 çocuk annesi öldü

4 çocuk annesiydi! 1 Mayıs'ta çalıştığı yerde feci şekilde can verdi
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki üvey kardeşini öldürdü

Üvey kardeşlerine kurşun yağdırdı, komşu ile kaçarken yakalandı
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti

4 çocuğunun annesini öldürüp aynı silahla canına kıydı

Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok