Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı, ABD Savunma Bakanı Hegseth'i bilgisizlikle itham etti

İran'da Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhsin Rızai, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'i tecrübesiz ve bilgisiz olmakla itham etti.

ABD'nin Basra Körfezi ve Umman Denizi'nden çok ders alacağını söyleyen Rızai, "Eğer ABD'nin tecrübesiz ve bilgisiz Savaş Bakanı, dersini iyi çalışmış, coğrafyayı bilmiş ve İran ile Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın karmaşıklığı hakkında bilgi sahibi olsaydı bugün ABD Ordusu'nu ne ileri ne geri gidebildiği bir bataklığa sokmazdı." ifadelerini kullandı.