ABD'li gazeteci Lemon, Minnesota'daki gösterilerde "ibadeti aksattığı" gerekçesiyle gözaltına alındı

Eski CNN sunucusu Don Lemon'un, Minnesota'daki bir kilisede düzenlenen ayini aksatan göçmen karşıtı bir protestoyla bağlantılı olarak gözaltına alındığı bildirildi.

Avukatı Abbe Lowell, Lemon'un dün gece Grammy Ödülleri'ni takip ettiği esnada Los Angeles'ta gözaltına alındığını açıkladı.

Müvekkilinin neyle suçlandığını henüz bilmediklerini aktaran Lowell, gözaltının Minnesota'daki bir kilisede düzenlenen ayini aksatan göçmen karşıtı bir protestoyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Lowell, Lemon'ın 30 yıllık bir gazeteci olduğunu ve Minneopolis'te de bu nedenle bulunduğunu vurguladı.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.