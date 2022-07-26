Eski Çiğli Belediye Başkanı Metin Solak vefat etti

Eski Çiğli Belediye Başkanı Metin Solak hayatını kaybetti.

Çiğli Belediyesinden yapılan açıklamada, Metin Solak'ın kalp krizi sonucu vefat ettiği belirtildi. Solak için yarın saat 13.00'te eski belediye binası önünde tören düzenleneceği, cenazesinin de Evka-2 Cemevi'nden kaldıracağı bildirildi.

1964 doğumlu Metin Solak, 2009-2014 yılında belediye başkanlığı yapmıştı.

Öte yandan Solak'ın vefatı nedeniyle yarın yapılması planlanan Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi açılış töreni ile Metin-Kemal Kahraman konserinin ertelendiği kaydedildi.