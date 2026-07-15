Deniz Baykal'ın Eşi Olcay Baykal Yaşamını Yitirdi
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi cuma günü Ankara'da defnedilecek.
(ANKARA) - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal Antalya'da yaşamını yitirdi. Olcay Baykal'ın cenazesinin cuma günü Ankara'da defnedileceği öğrenildi.
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında yaşamını yitirdi.
Olcay Baykal için cenaze törenin cuma günü Ankara yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: ANKA