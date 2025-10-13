Eski Belediye Başkanı Turgay Erdem'in Avukatından Açıklama

ERDEM'İN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in avukatı Deniz Baykal, açıklamalarda bulundu. Baykal, "Turgay bey ve diğerleri yöneticidir, iş insanıdır. Bunların kaçması, saklanması, herhangi bir şekilde delilleri karartmasıyla ilgili bir eylem ve işlem olmadıkları bellidir" dedi.

'KULAKTAN DUYMA BEYANLAR VAR'

Turgay Erdem'in sorgulamada kendini net bir şekilde ifade ettiğini belirten Baykal, "Sorulan sorulara kendisi net bir şekilde cevap vermiştir. Kendini açık ve net bir şekilde ifade etmiştir. İddialara baktığımızda somut bir delile dayanan, belgeye dayanan, bir görsele dayanan ve mesaja dayanan herhangi bir iddia yoktur. 'Mıştı, muştu' gibi cümlelerden ortaya konulan bir takım beyanlar vardır. Üzerinde durulan nokta şu; Kentsel dönüşümler; Türkiye bir deprem ülkesidir. Özellikle Nilüfer'deki yapı stokuna baktığımızda 25-30 yıldan önce yapılmış binalardır. Burada bir deprem olması halinde Allah korusun birçok can kaybının olacağı bellidir. Turgay bey ve kendi çalışma ekibi arkadaşlarının gerçekten bu hassasiyet içerisinde kent yöneticisi olarak üzerine düşen görevleri yerine getirmişlerdir" diye konuştu.

'SORULŞTURMA SİYASİ DÜZLEME ÇEKİLMESİN'

Turgay Erdem ve arkadaşlarının tahliye olmalarını beklediklerini söyleyen Avukat Deniz Baykal, "Bizim temennimiz şu; soruşturmanın yine hukuk düzleminde yapılması ve başka yerlerde olduğu gibi veya Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde olduğu gibi bir siyasi düzleme çekilmemesidir. Turgay bey ve diğer arkadaşlarının elini kolunu sallayarak bu adliyeden çıkacağı kanaatindeyiz. Ama tabi bu böyle olmaz da aksi bir gelişme olursa, bununla ilgili bizim de bir takım değerlendirmelerimiz, öngörülerimiz olacaktır" ifadesini kullandı.

Haber: Mehmet İNAN Kamera: BURSA/