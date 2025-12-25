Kırıkkale'de eski belediye başkanının yargılandığı 'irtikap' davasında tutuklu sanık kalmadı

KIRIKKALE'de aralarında eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 2'si tutuklu 11 sanığın yargılandığı 'irtikap' davasında, Türkyılmaz ile eski imar müdürü Mustafa Tekertarla, adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Böylece davada, tutuklu sanık kalmadı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 27 Mayıs 2025 tarihli talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, eski Yahşihan Belediyesi İmar Müdürü Mustafa Tekertarla, Ülkü Toksoy, İbrahim Aktuğ, Tayfun Arslan, C.A., M.T., K.T., İ.A., F.M. ve B.U., 'Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması' suçlamasıyla gözaltına alındı.

3 TAHLİYE

Soruşturma kapsamında eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Mustafa Tekertarla, Ülkü Toksoy, İbrahim Aktuğ ve Tayfun Arslan, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. C.A., M.T., K.T., İ.A.., B.U. ve F.M., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 14 Kasım 2025 tarihinde yapılan ilk duruşmada; tutuklu sanıklardan İbrahim Aktuğ, Tayfun Arslan ve Ülkü Toksoy'un adli kontrol şartıyla tahliyelerine, Türkyılmaz ve Tekertarla'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

7 DAİRENİN BEDELSİZ VERİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Türkyılmaz ve Tekertarla ile tutuksuz sanıklar K.T., B.U., F.M., T.A., Ü.T., M.T. ve İ.A. ile avukatları salonda hazır bulundu. Sanıklardan C.A. ve İ.A., duruşmaya katılmadı. Tanık beyanlarının ardından savunmasını yapan Mustafa Tekertarla, müştekiden öğrendiği kadarıyla 7 dairenin bedelsiz verildiğini iddia etti. Türkyılmaz'ın daha önce de bu şekilde işlerinin olduğunu öne süren Tekertarla, "Daire verilenlerin kimliklerini Türkyılmaz'ın talimatıyla ben istedim. Detaylarını sonradan öğrendim" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Eski Belediye Başkanı Türkyılmaz ise iddialara katılmadığını belirterek, kendisine talimat vermediğini savundu. Üzerine siyasi bir kumpas kurulduğunu öne süren Türkyılmaz, 7 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ederek, beraatlerini istedi. Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Türkyılmaz ve Tekertarla'nın adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmetti. Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.