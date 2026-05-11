Tayland Eski Başbakanı Shinawatra Şartlı Tahliye Edildi
Tayland'ın eski Başbakanı Thaksin Shinawatra, Bangkok'taki Klong Prem Merkez Hapishanesi'nden şartlı tahliye edilerek salıverildi. Destekçileriyle bir araya gelen Shinawatra, siyaset sahnesine yeniden dönme umudunu dile getirdi.
BANGKOK, 11 Mayıs (Xinhua) -- Tayland'ın başkenti Bangkok'ta şartlı tahliye edilen Tayland eski Başbakanı Thaksin Shinawatra (ortada) destekçilerini selamlıyor, 11 Mayıs 2026.
Shinawatra pazartesi günü sabah saatlerinde başkent Bangkok'taki Klong Prem Merkez Hapishanesi'nden şartlı tahliye ile salıverildi. (Fotoğraf: Sun Weitong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua