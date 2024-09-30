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Eski Bakan Avni Akyol Kabri Başında Anıldı

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Milli Eğitim ve Kültür eski Bakanı Avni Akyol, vefatının 25. yıldönümünde anma töreni ile kabri başında yad edildi. Törende öğrenciler, sevenleri ve aile üyeleri hazır bulundu.

Eski Bakan Avni Akyol kabri başında anıldı

DÜZCE - Milli Eğitim ve Kültür eski Bakanı Avni Akyol, vefatının 25. yıldönümünde yağmura rağmen kabri başında öğrenciler ve sevenleri tarafından anıldı.

Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yapan siyasetçi, eğitimci merhum Avni Akyol için, vefatının 25. yıl dönümünde Düzce Şehir Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene eski Vali Dursun Ali Şahin, Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, iş insanı Faruk Darıyerli, Akyol ailesi, Avni Akyol İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

Damadı Necati Çevirir, Akyol'un vefatının 25. yılında özlemlerinin daha da arttığını dile getirdi.

Çevirir; "Merhametiyle tüm sıcaklığıyla kalbimizde yaşıyor. O herkesin gönlünde her yönüyle çok güzel bir olarak yaşamaktadır ve öyle yaşayacaktır. Rahmetlinin mekanı cennet ruhu şad olsun" diye konuştu.

Şehir Mezarlığında yapılan anma töreninde Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Ardından dağıtılan ikram ile anma programı sona erdi.

Eski Bakan Avni Akyol Kabri Başında Anıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK AKYOL - Güncel

Avni Akyol Politika Kültür Eğitim Güncel

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