Eski Bakan Agah Oktay Güner İçin Mecliste Tören Düzenlendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, 88 yaşında vefat eden eski bakan Agah Oktay Güner için düzenlenen törene çok sayıda politikacı ve aile katıldı. Törenin ardından cenaze namazı kılınacak.

MECLİS'TE TÖREN DÜZENLENDİ

Eski bakan Agah Oktay Güner (88) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi. Törene, Güner'in ailesi ve yakınları ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Hikmet Çetin ile milletvekilleri katıldı. Güner için saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Daha sonra törene katılanlar aileye taziye dileğinde bulundu. Güner'in cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

