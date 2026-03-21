Aydınspor Kulübü Başkanı ve Kardeşini Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Aydın'da, eski Aydınspor Kulübü Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer, alacak meselesi yüzünden Umut Kuru tarafından tabancayla öldürüldü. Kuru, cinayeti işlediğini itiraf etti ve aralarındaki ticari anlaşmazlıkları gerekçe gösterdi.

ESKİ AYDINSPOR Kulübü Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'i işlettikleri fırında tabancayla öldüren Umut Kuru (24), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuru, polisteki ifadesinde, çifte cinayeti alacak meselesi nedeniyle işlediğini söyledi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'ndaki bir fırında meydana geldi. Fırının işletmecisi eski Aydınspor Kulübü Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer, daha önce yanlarında çalışan ve bir süre ortalık yaptıkları Umut Kuru'nun silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda iki kardeş hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Kuru, Aydın - İzmir Otoyolu'nda otomobilini durduran polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Umut Kuru, polisteki ifadesinde, suçunu itiraf edip, "Daha önce yanlarında çalıştığım Özlüer kardeşlerin İzmir'deki şubesini yaklaşık 10 milyon lira karşılığında devraldım. Bu bedelin 5 milyon lirasını ödedim. Kalan kısmını ise her ay 1 milyon ödeme karşılığında senet yaptık. Aynı zamanda Özlüer kardeşlerden kendi fırınım için un tedarik ediyordum. Kalan ödeme ve ticari ilişkiler nedeniyle aramızda anlaşmazlık yaşandı" dedi.

İfadesinde devamında olaydan bir gün önce telefonda alacak meselesini konuşurken kendisine tehditte bulunulup, küfredildiğini ileri süren Kuru, "Bayramlaşma bahanesiyle Aydın'a gelip, iki kardeşin işlettiği fırına gittim. Birlikte çay içerken alacak konusu açıldı. Önce Ayhan Özlüer ardından da ağabeyi Erhan Özlüer'i yanımdaki tabancayla ölürdüm. Kaçarken de yakalandım" diye konuştu.

Çelik yelek giydirilen Umut Kuru, polisteki işlemlerin ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Haber - Kamera: Melek FIRAT / AYDIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu

ABD ve İsrail ateşle oynuyor! Yine İran'ın nükleer kalbini vurdu
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu

Birlikte çekilen görüntüleri ortaya çıktı! Acılı anneden sert ifadeler
Güney Afrika detayı bomba: Yoksa Ronaldinho'nun çocuğu mu?

Haberi okuyan herkes aynı yorumu yapıyor: 2000 yılında...
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi

ABD'den sürpriz İran kararı
Onu daha önce böyle görmediniz! Okuyup üflediler

Tartışma yaratan görüntü!
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu

Birlikte çekilen görüntüleri ortaya çıktı! Acılı anneden sert ifadeler
Otobüste mide bulandılar anlar! Yolcu saniye saniye kaydetti

Otobüste sapık var! Yolcu saniye saniye kaydetti
Artık o motosiklete elini sürmez! 390 bin TL ceza kesildi

Yok böyle ceza! Motosikletini satsa bu parayı ödeyemez