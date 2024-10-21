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Arnavutluk Eski Cumhurbaşkanı, gözaltına alındı

Arnavutluk Eski Cumhurbaşkanı, gözaltına alındı
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Arnavutluk'un eski Cumhurbaşkanı İlir Meta, başkent Tiran'da gözaltına alındı. Gözaltının siyasi olduğu iddia edilirken Meta'ya para aklama ve yolsuzluk suçlamaları yöneltildi. Kesin gözaltı nedeni hakkında henüz açıklama gelmedi.

Arnavutluk Eski Cumhurbaşkanı İlir Meta, başkent Tiran'da gözaltına alındı. Gözaltı nedeni henüz bilinmezken ilerleyen saatlerde resmi makamların açıklama yapması bekleniyor. Muhalefetteki Özgürlük Partisi Genel Başkanı Meta'nın Tiran'da gözaltına alındığı haberini, parti temsilcileri ve avukatı tarafından doğrulandı.

Özgürlük Partisi Genel Sekreteri Tedi Blushi, medyaya yaptığı açıklamada Meta'nın gözaltına alınmasını "gerçek bir terör" eylemi olarak nitelendirdi. Meta'nın avukatı Genci Gjokutaj da gözaltıyı "siyasi" olarak nitelendirerek eski Cumhurbaşkanı'na karşı birkaç suçlamanın yöneltildiğini söyledi.

PARA AKLAMA VE YOLSUZLUKLA SUÇLANIYOR

Gjokutaj "O (Meta), sokakta yasa dışı bir davranışla kendisine yapılan eşkıya tarzı kaçırmanın ardından buraya (polise) geldi. Gözaltına alınma şekli eşkıyalığa benziyor." dedi. Tiran Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Savcılığı (SPAK) Meta'ya yöneltilen suçlamalar hakkında henüz herhangi bir bilgi paylaşmazken medyada yer alan haberlerde, Meta'nın para aklama, yolsuzluk ve mal varlığını beyan etmeme nedeniyle gözaltına alındığı ifade ediliyor.

İLİR META KİMDİR?

İlir Meta, Arnavutluk'ta üst düzey görevlerde bulundu. 1999-2002 yıllarında başbakanlık görevini yürüten Meta, 2013-2017 yıllarında Meclis Başkanlığı yaptı. 2017-2022 yıllarında Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Meta, birkaç hükümette bakanlık görevlerini de yürüttü.

Kaynak: AA / Fatjon Cuka - Güncel

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