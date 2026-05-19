Merkel: Avrupa'nın Bilim Hedefinden Uzağız

Güncelleme:
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Avrupa'nın dünyanın en güçlü ve en bilim temelli kıtası olması gerektiğini ilan ettiği döneme dönersek, bugün bu hedeften çok uzağız. Bu vaade yaklaşabilmek için yapılması gereken çok iş var." açıklamasında bulundu.

Avrupa Liyakat Nişanı'na layık görülen Merkel, Strazburg'daki Avrupa Parlamentosunda düzenlenen törende konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) kuruluşundan bu yana vatandaşlarına 3 sözü olduğunu anımsatan Merkel, bunlardan ilkinin barış olduğunu kaydetti.

Merkel, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik barbarca saldırısıyla" barışın artık garanti sayılamayacağının görüldüğünü belirterek, "Barış kırılgandır. Ayrıca ABD'nin yeni güvenlik doktrini de geçmişte sahip olduğumuz kesinliğe artık sahip olamayacağımızı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci sözün ise refah olduğunu kaydeden Merkel, bunun da baskı altında olduğunu söyledi.

Merkel, "Avrupa'nın dünyanın en güçlü ve en bilim temelli kıtası olması gerektiğini ilan ettiği döneme dönersek, bugün bu hedeften çok uzağız. Bu vaade yaklaşabilmek için yapılması gereken çok iş var." diye konuştu.

Üçüncü sözün ise demokrasi, insan onuru ve insan hakları olduğunu dile getiren Merkel, "Demokrasi olmadan özgürlük olmaz ve demokrasi de baskı altında. "uyarısında bulundu.

Merkel, sosyal medyada gerçeklerin yalan gibi, yalanların da gerçek gibi sunulabildiğini kaydederek, bu durumun da Avrupa genelinde bilgi akışını tehlikeye attığını ifade etti.

Yapay zekanın gelişiminin de bunu daha da artırdığına dikkati çeken Merkel, bu nedenle sosyal medya ve yapay zekanın düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
