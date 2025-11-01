Haberler

Eski Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız Tahliye Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan eski Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, yargılandığı davada adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Mahkeme, yurt dışı yasağı da getirdiği tahliye kararını verdi.

Mersin'de terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan eski Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, yargılandığı davada tahliye edildi.

Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Sarıyıldız, eski meclis üyesi Özgür Çağlar ile tutuksuz sanıklar DEM Parti İl Başkanı Reşat Aşan, parti üyeleri Necmettin Başçı, Ferhat Alkan, Hasan Uğur Çat ve Seyithan Gönen katıldı.

Tutuklu sanık eski Belediye Başkan Yardımcısı ve meclis üyesi Nuriye Arslan'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldığı duruşmada, sanıkların savunmaları ve avukatların beyanları alındı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Sarıyıldız, Arslan ve Çağlar'ın "yurt dışı" yasağını da içeren adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi, diğer sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Süreç ve iddianame

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'na aykırılık" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarını işleyenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Sarıyıldız'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık, 10 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

İşlemlerinin ardından 13 Ocak'ta adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, soruşturma kapsamında tutuklanan Sarıyıldız ile belediye meclisi üyelerinin görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Gebze'de yıkılan binanın yakınındaki apartmanda çatırtı sesleri! 16 daire tahliye edildi

Gebze'de yürekleri ağızlara getiren ses! Duyan kendini dışarı attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'u zor kararı

Okan Buruk'u kara kara düşündüren zor karar
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
''Başkan olursam okula getireceğim'' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara müjde

''Başkan olursam okula getireceğim'' vaadini vermişti! Bakın ne oldu
Okan Buruk'u zor kararı

Okan Buruk'u kara kara düşündüren zor karar
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Süper Lig'de korkutan sakatlık! Kafası yarıldı, yürekler ağızlara geldi

Süper Lig'de korkunç an! Yıldız ismin kafası yarıldı
Çok sayıda kente yeni milli eğitim müdürü

Atamalar yapıldı! Çok sayıda kente yeni milli eğitim müdürü
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması

Binlerce taraftarın isteğini ''Asla'' diyerek elinin tersiyle itti
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Eylem planı resmen açıklandı! İşte yasa dışı bahisi önlemek için atılacak adımlar

Yasa dışı bahis için harekete geçtiler! İşte hazırlanan eylem planı
Savaşın seyrini değiştirecek adım! Pentagon, Ukrayna'ya Tomahawk tedarikini onayladı

Savaşın seyrini değiştirecek adım! Pentagon onayladı, gözler Trump'ta
Beşiktaş'tan savcılığa başvuru

Beşiktaş'tan savcılığa başvuru
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.