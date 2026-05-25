Haberler

Eski AK Parti MKYK Üyesi Emine Çift Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski AK Parti MKYK Üyesi Emine Çift Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti MKYK Üyesi Emine Çift, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye telefonu ve çok sayıda siyasi katılım sağlandı.

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Emine Çift (49), Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde toprağa verildi.

Önceki dönem AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Emine Çift, tedavi gördüğü Ankara'da yaşamını yitirdi. Çift için Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Saffet Bozkurt, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, partililer ve vatandaşlar ile Çift ailesinin yakınları katıldı.

Emine Çift'in cenazesi, ilk olarak evinin önüne götürülerek helallik alındı. Okunan duaların ardından Çift'in cenazesi Alaplı Merkez Camisi'ne getirildi. Törende Soylu, Çift'in babası Salih Çiftçi"yi telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba Çift'e taziyelerini iletti.

Emine Çift'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek

1 Haziran'dan itibaren göreve başlıyor! İlk icraatı bakın ne olacak
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Dev marka satılıyor! Türkiye'de de çok sayıda mağazası var
3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı

3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı
Montella, Arda Güler kararını verdi

Ve beklenen oldu!

Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti

Gazze’deki soykırım sürerken ülkede yankı uyandıran ölüm
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…

Böyle vali her şehre lazım! Gençlere dört koldan destek
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
MHP'den dikkat çeken 'mutlak butlan' itirazı

MHP'den en net çıkış! Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturmasına itiraz geldi