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Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya'nın Cenaze Töreni Düzenlendi

Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya'nın Cenaze Töreni Düzenlendi
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Ankara'da vefat eden eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Törene çok sayıda siyasi figür katıldı.

(ANKARA) - Ankara'da dün 74 yaşında vefat eden eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, Kocatepe Camisindeki cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İyimaya için, ikindi namazının ardından Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene, İyimaya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk katıldı ve siyasiler katıldı.

Ahmet İyimaya, Gölbaşı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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