Haberler

Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini "soykırım" olarak nitelendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"(İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) Başbakan'ın bizi bir yola sürüklediğine ve bizim de bu sürecin bir parçası olduğumuza inanıyorum. Bu yol, özünde Gazze'de Orta Doğu'yu istikrarsızlaştıran bir soykırıma yol açtı"

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Barack Obama döneminde Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar olarak görev yapan Wendy Sherman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun politikalarının Gazze'de, Orta Doğu'yu istikrarsızlaştıran bir soykırıma yol açtığını ve ABD'nin de bu sürecin bir parçası olduğunu söyledi.

ABD merkezli Bloomberg kanalının podcast programına konuk olan Sherman, bir yandan İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını kabul ederken diğer yandan İsrail'in "barış ve güvenlik hak ettiğini" savundu.

ABD siyasetinin, pek çok açıdan İsrail ile ilişkilerle iç içe geçtiğini ifade eden Sherman, söz konusu ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Sherman, İsrail'in ABD'nin "müttefiki olarak kalması" ve "bir Yahudi devletinin var olma hakkının korunmasının hayati önem taşıdığını" savunarak, "Ancak aynı zamanda, Başbakan'ın (İsrail Başbakanı Netanyahu) bizi bir yola sürüklediğine ve bizim de bu sürecin bir parçası olduğumuza inanıyorum. Bu yol, özünde Gazze'de Orta Doğu'yu istikrarsızlaştıran bir soykırıma yol açtı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Abraham Anlaşmaları konusunda attığı adımın "iyi bir girişim" olduğunu iddia eden Sherman, ancak Trump'ın bunu sonuna kadar götürmediği değerlendirmesinde bulundu.

Sherman, "Tıpkı Başkan Trump'ın, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesine verdiğimiz güçlü desteği sonlandırmaması gerektiği gibi, İran nükleer anlaşmasını da feshetmemeliydi." dedi.

Soykırımın birçok açıdan "hukuki bir terim" olduğunu söyleyen Sherman, "Bu yüzden bunun (Gazze) tam anlamıyla bir soykırım olup olmadığına dair hukuki bir değerlendirme yapamam ancak Gazze'nin yerle bir edildiğine şüphe yok. Filistinliler bir yuva, haysiyet ve barışı hak ediyor. İsrail de kesinlikle güvenlik ve barışı hak ediyor." şeklide konuştu.

Sherman, hiçbir medeniyetin veya halkın yok edilmesini desteklemediğini, bunun Filistin ve İran medeniyeti için de geçerli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti

Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu

Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı

Çocuğun attığı yumrukla yaşlı adam kanlar içinde yere yığıldı

3 aylık bebeğini katleden annenin kocasını arayıp söyledikleri şok etti

Seda Sayan, Selena Gomez'in kocasını diline doladı

