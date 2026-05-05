Haberler

Eski ABD Başkanı Obama, ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerektiğini söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski ABD Başkanı Barack Obama, ABD başkanının insan onuruna ve ahlakına temel bir saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, ABD başkanının insan onuruna ve ahlakına temel bir saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

Obama, The New Yorker dergisine verdiği röportajda, ABD politikaları hakkında konuştu.

Röportajda Obama'ya, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek." ifadesinin etkileri soruldu.

Obama, doğrudan Trump hakkında konuşmaktan kaçınarak "ABD başkanının temsil ettiği ABD liderliğinin, sadece kendi sınırlarımız içinde değil, ötesinde de insan onuruna ve ahlakına temel bir saygı yansıtması gerektiğine inanıyorum." yanıtını verdi.

"Kibir ve saf çıkarcılığa karşı korumamanın" hatalara yol açabileceğini kaydeden Obama, uluslararası düzende meydana gelen hasarı onarmanın zor olacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran konusunda kendisine Trump'a sunduğu argümanların aynısını sunduğunu belirten Obama, Netanyahu ile kendisi arasında görüş ayrılıklarının olduğunu ifade etti.

Trump, 7 Nisan'da sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
Devlet Bahçeli'den Öcalan için statü önerisi

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Öcalan için statü önerisi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gittiğine bin pişman oldu! Fener'den kovulan Mourinho'ya büyük şok

Fener'den kovulan Mourinho'ya hayatının şoku

İkinci el araç alacaklar dikkat! Ekspertiz raporlarında yeni dönem başlıyor

İkinci el araç alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor
Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok
Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı

Spor salonunda skandal görüntü
Gittiğine bin pişman oldu! Fener'den kovulan Mourinho'ya büyük şok

Fener'den kovulan Mourinho'ya hayatının şoku

ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var
Okan Buruk artık istemiyor! İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Bir ismin daha kalemini kırdı