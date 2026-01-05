Haberler

Ağaçtan düşüp omurgası kırılan eşinin en büyük destekçisi oldu

Güncelleme:
Eğirdir'de ceviz ağacından düşerek omurgasını kıran Perihan Kayacan, yüzde 82 engelli hale geldi. 22 yıllık eşi Mehmet Kayacan, eşine olan destek ve sevgisiyle ailelerinin yükünü omuzluyor. Çift, zor şartlar altında hayatta kalmaya mücadele ediyor.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde 6 yıl önce ceviz ağacından düşen Perihan Kayacan'ın (52) omurgası kırıldı. Vücuduna 10 platin takılan Kayacan'ın en büyük yardımcısı ise 22 yıllık eşi Mehmet Kayacan (57) oldu.

Yeni Mahalle'de yaşayan Perihan Kayacan'ın hayatı 2020 yılı Temmuz ayında yaşadığı kazanın ardından tamamen değişti. Çıktığı ceviz ağacından düşen Kayacan'ın omurgası kırıldı. Ameliyatla omurgasına 10 platin takılan Kayacan, yüzde 82 engelli hale geldi. O günden sonra bakıma muhtaç kalan Perihan Kayacan'ın en büyük destekçisi ise 22 yıllık eşi Mehmet Kayacan oldu. Eşini yalnız bırakmayan Mehmet Kayacan, bugüne kadar ev işlerini yapıp, 3 çocuğunun ihtiyaçlarını karşıladı.

'EŞİM ÇOK YORULDU AMA ONDAN ÇOK MEMNUNUM'

Eşinin en büyük destekçisi ve yardımcısı olduğunu söyleyen Perihan Kayacan, "Ağaçtan düştüğümde omurgam kırıldı, 10 platin takıldı. Yüzde 82 raporum var ama bakım parası alamıyoruz. Çok zor durumdayız. Eşime, çocuklarıma yemek yapmak isterdim, kahvaltılarını hazırlamak isterdim. Bulaşık, çamaşır yıkamak isterdim. Bunları yapamadığım için çok mutsuz oluyorum. Eşim çok yoruldu ama ondan çok memnunum. Allah başımdan eksik etmesin, Allah razı olsun" dedi.

Mehmet Kayacan ise yaşadıkları süreci anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Kayacan, "2018- 2019 yıllarında 2 ağabeyimi, annemi ve babamı kaybettim. Hepsine biz bakıyorduk. 2018 yılında emekli oldum. TOKİ'de bir evim vardı, onu satmak zorunda kaldım. 2020 yılında hanımım ağaçtan düştü. A'dan Z'ye evin bütün işleriyle ben ilgileniyorum. Sabah kahvaltıyı yaptırıyorum, her gün saat 10.00'da fizik tedaviye gidiyoruz. Hastaneye gidip geliyoruz. 2 kızım, 1 oğlum var. Kızım eşinden ayrıldı, eşi cezaevinde. O da benim yanımda, evde toplam 5 kişiyiz" diye konuştu.

Yaklaşık 20 yıldır bir apartmanın zemin katında kirada oturan Mehmet ve Perihan Kayacan çifti, geçen günlerde Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer'in kendilerini ziyaret ederek elektrikli araç hediye ettiğini de anlattı. Çift yaşam mücadelelerinin her geçen gün zorlaştığını belirterek, destek ve yardım talebinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

