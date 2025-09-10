Eşini Tüfekle Öldüren Kişi İntihar Etti

Haberler

Ankara'nın Sincan ilçesinde, tartıştığı eşini tüfekle öldüren A.M. aynı silahla intihar etti. Olay, Yeniçimşit Mahallesi'nde meydana geldi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde tartıştığı eşini tüfekle öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Yeniçimşit Mahallesi Küme Evleri'nde A.M. ile karısı Z.M. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.M, tüfekle eşi Z.M'ye ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri A.M. ile Z.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
