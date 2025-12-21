Haberler

Manisa'da karısını silahla öldüren şüpheli Ağrı'da sınırda yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşini tabancayla öldüren Adem Yanar, İran'a kaçmaya çalışırken Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yakalandı. Zanlı, sorgusunda cinayeti itiraf etti ve cesedin bulunduğu tarlada arama yapıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşini tabancayla öldürdükten sonra İran'a kaçmaya çalıştığı belirlenen şüpheli, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sınırda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam 43 yaşındaki Rukiye Yanar'dan haber alamayan yakınları, kadının eşi Adem Yanar (46) tarafından öldürülmüş olabileceğini belirterek polise başvurdu.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adem Yanar'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a geçmeye çalışan şüpheli, sınırda polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sorgusunda eşini tabancayla öldürüp, cesedini tarlaya bıraktığını itiraf eden zanlının, tarif ettiği bölgede arama yapıldı.

Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda Rukiye Yanar'ın cansız bedeni, bir lahana tarlasında bulundu.

Kadının cenazesi, olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
