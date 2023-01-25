Eşini, boğazını kesip yaralayan koca tutuklandı Güncel Haberler DİYARBAKIR'da, eşi Ş.I.'yı (29) bıçakla boğazından, yüzünden ve elinden yaralayan Rıdvan Işık (35), tutuklandı. DİYARBAKIR'da, eşi Ş.I.'yı (29) bıçakla boğazından, yüzünden ve elinden yaralayan Rıdvan Işık (35), tutuklandı. Olay, 23 Ocak günü akşam saatlerinde Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı apartmanın 7'nci katındaki dairede oturan Ş.I., kumar borcu yüzünden eşi Rıdvan Işık'a tepki gösterince, aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Rıdvan Işık, elindeki bıçakla 2 çocuğunun gözü önünde Ş.I.'yı boğazından, yüzünden ve elinden yaraladı. Rıdvan Işık, ardından evinin penceresine çıkarak "Eşimin boğazını kestim, sadece ambulans gelsin" diye bağırdı. SAĞLIKÇILARIN ÜZERİNE KAPIYI KİLİTLEDİ İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rıdvan Işık, 7'nci kattaki daireye çıkan sağlık çalışanlarına kapıyı açıp, eşinin boğazını kestiğini belirterek, "Müdahale edin, ölmesin" dedi. Elinde bıçak olan Rıdvan Işık, sağlık çalışanları içeri girdikten sonra kapıyı kilitleyerek anahtarı yanına aldı. İçeride bulunan 2 çocuğun çığlıkları ve Rıdvan Işık'ın elindeki bıçakla sürekli "Müdahale edin, ölmesin" sözleri eşliğinde sağlık çalışanları, yaklaşık 10 dakika boyunca Ş.I.'ya müdahale etti. Sağlıkçıların ambulansa götürme talebini de reddeden Rıdvan Işık, kapıyı açmayı kabul etmedi. Bu sırada eve gelen polis ekiplerinin 'Kapıyı aç, yoksa kıracağız' demesi üzerine Rıdvan Işık, kilidi açarak polise teslim oldu. Ş.I. da ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.I., tedavisinin ardından taburcu edildi. 6 SUÇTAN KAYDI VAR Gözaltına alınan Rıdvan Işık'ın daha önce 'kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' dahil, 6 suçtan kaydının olduğu, hakkında 3 kez aile içi şiddetle ilgili işlem yapıldığı belirlendi. Ş.I.'ya talebi üzerine 30 gün süreyle önleyici ve koruyucu tedbir uygulanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rıdvan Işık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Rıdvan Işık mevlana Bağlar Güncel Haberler

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