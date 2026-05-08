Mersin'de eşini bıçakla tehdit eden zanlı tutuklandı
Mersin'in Anamur ilçesinde, eşini bıçakla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.S. tutuklandı. M.S., eşi F.S'nin şikayeti üzerine emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi.
Akdeniz Mahallesi'nde yaşayan F.S, eşi M.S'nin kendisini bıçakla tehdit ettiği iddiasıyla polise başvurdu.
Şikayet üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri M.S'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Polat