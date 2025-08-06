Eşine Böbreğini Vererek Hayatını Kurtardı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşayan Keziban Oral, rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren eşine böbreğini vererek diyalizden kurtulmasını sağladı.

Keziban Oral (45) ile 21 yıl önce evlenen Mehmet Oral (47), böbrek taşı nedeniyle yıllarca çeşitli ağrı kesiciler kullandı.

Hastanelerdeki uzun süren tedavilerinde zor günler geçiren Oral'ın 2019'da diyaliz süreci başladı.

Böbrek nakli için gerekli tetkikler yapılırken Keziban Oral'ın böbreğinin uyumlu çıkması aileye umut oldu.

Bursa'da özel bir hastanede 3 yıl önce yapılan ameliyatla Keziban Oral, eşi Mehmet Oral'ın hayata tutunmasını sağladı.

Severek evlendiği eşinin sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşayan Keziban Oral, AA muhabirine, eşinin böbrek rahatsızlığı nedeniyle 6 yıl önce zorlu tedavi süreçlerinin başladığını söyledi.

Ankara, Eskişehir ve Afyonkarahisar'daki hastanelerde yaşadıkları tedavi süreçlerini anlatan Oral, "Eşimle evlendikten sonra hep hastanelerdeydim. Sürekli karşımda acı çekiyordu. Hastanelerde sürekli yatış veriliyor, operasyonlar oluyordu. İnsanlar, hastanelerde beni sağlık personeli zannediyorlardı. Hangi ilaç ve iğnenin nerede kullanılacağını çok iyi öğrenmiştim. Okul bitirmeden bir nevi sağlıkçı olmuştum. Hayat bunu bana öğretti." dedi.

"Böbrek uyumlu çıkınca sevinçten ağladım"

Oral, kocasının kabul etmese de kendi isteğiyle böbreğini vermek istediğini ve hastanedeki nakil sürecini başlattığını anlattı.

Nakilden önce kocasının gözünün önünde eridiğini aktaran Oral, şunları kaydetti:

"Evdeyken günde 12 saat diyalize giriyor. Yeme içme konusunda pek çok şey yasaktı. Böbreğimi eşime vermeyi ben teklif ettim. O kabul etmiyordu. En sonunda 'Sen de mi beni yalnız bırakıp gideceksin. Sana hakkımı helal etmiyorum. İki elim yakandadır.' dedim. Bu konuşmanın akabinde 30 dakika hiç konuşmadık. Sonrasında 'Kararın ne?' diye sordum. O da 'Tamam gidelim.' dedi. Hastanedeki tetkiklerde böbreğim uyumlu çıktı. Sonrasında ben sevinçten ağladım. Bursa'da özel bir hastaneye yatış yaptık ve nakilimiz gerçekleşti. Uyandıktan sonra doktorumuz ameliyatın başarılı geçtiğini böbreğin uyumlu olduğunu söyledi. Şimdi çok mutluyuz. Aslında biz, bir mucize yaşadık. Bir can kurtardım ve Rabbim bunu bana layık gördü. Kendimle de gurur duyuyorum."

"Aldığımız karar bana da sürpriz oldu"

Mehmet Oral da böbrek rahatsızlığının evlendikten sonra nüksettiğini ve eşiyle hastanelerde zor günler geçirdiklerini dile getirdi.

Diyaliz sürecinden itibaren eşinin sürekli kendisine böbreğini vermek istediğine dikkati çeken Oral, şunları kaydetti:

"O süreçte ben kabul etmiyordum. Bu aldığımız karar bana da sürpriz oldu. Eşim doktorlarla nakil sürecini başlattı. Aslında öncesinde 'Eşimin böbreği uyumsuz olur.' diye düşünüyordum. Israr edince kabul ettim. Yapılan tetkiklerde aksine tam uyumlu çıktı. Sonrasında gelen haberle çok şaşırdım. Nakil için yatış yaptık, doktorlar da kan bağımız olmadığı için şaşırdı. Nakilden sonra yaşadığımı anladım. Şimdi diyaliz yok, ağrılarım yok. Yeniden doğduğumu fark ettim. Eşime borcumu hiçbir zaman ödeyemem."