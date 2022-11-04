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"Eşimi nasıl çalıştırırsınız " diyen eski koca, iş yeri sahibi ile çalışanı vurdu

Güncel Haberler

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, eski eşinin çalıştığı şarküteriye giden İbrahim K. "Eşimi nasıl çalıştırırsınız" diye bağırarak tabancayla ateş edip, iş yeri sahibi F.Ç. ile çalışan M.Ç.'yi vurdu. Yaralanan 2 kişi, tedavi altına alınırken, İbrahim K. gözaltına alındı.

Sakarya'da bir süre önce boşanan ve yaklaşmaması için elektronik kelepçe takılan İbrahim K., eski eşinin çalıştığı şarküteriye geldi. İbrahim K., "Eşimi nasıl çalıştırırsınız?" diye bağırarak tabancayla ateş edip, iş yeri sahibi F.Ç. ve çalışan M.Ç.'yi vurdu. İbrahim K., daha sonra olay yerinden kaçtı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İhbarla iş merkezine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri de İbrahim K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İbrahim K.'nin, elektronik kelepçeyi çıkararak saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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