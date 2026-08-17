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Cem Suna'ya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası Yargıtay'da onandı

Cem Suna'ya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası Yargıtay'da onandı
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Adana'da eşi Deniz Suna'yı 39, oğlu Alperen Suna'yı 49 bıçak darbesiyle öldüren Cem Suna hakkında verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Sanık, karar duruşmasında suçlamayı reddederek 'Bu cinayeti ben işlemedim' demişti.

ADANA'da eşi Deniz (43) ve oğlu Alperen Suna'yı (16) bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Cem Suna (49) hakkında verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde 10 katlı apartmanın 9'uncu katındaki dairede, 19 Ağustos 2023'te emekli Cem Suna ile eşi Deniz Suna ve oğlu Alperen arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Cem Suna, mutfaktan aldığı bıçakla eşini ve oğlunu bıçakladı. Suna, ardından bıçakla kendine zarar verdi. Sesleri duyan komşularının ihbarıyla adrese gelen polis, daireye girdiğinde, aileyi kanlar içinde yatarken bulunca sağlık ekibini çağırdı. Yapılan kontrolde Deniz Suna ile oğlu Alperen'in öldüğü belirlendi. Yaralı Cem Suna ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. 17 yıllık eşi Deniz Suna'yı 39, oğlu Alperen'i ise 49 bıçak darbesiyle öldüren, kendisinde de 26 bıçak yarası bulunan Cem Suna, tedavisinin ardından taburcu edilip, 4 Eylül 2023'te tutuklandı.

'EŞİM VE ÇOCUĞUM SÜREKLİ GÖZÜMÜN ÖNÜNDE'

Tutuklu sanık Cem Suna, 15 Ekim 2024'te Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar davasında, "Benim dünyam başıma yıkıldı. Eşimi ve evladımı kaybettim. Bu cinayeti ben işlemedim. Olayla ilgili kapsamlı bir araştırma yapılmadı. Bugüne kadar sustuysam, adalete olan güvenimden dolayıdır. Ne olduysa bana oldu. Eşim ve çocuğum sürekli gözümün önünde. Dışarı çıksam da bir şey değişmeyecek" dedi. Mahkeme heyeti Suna'ya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

YARGITAY, VERİLEN CEZAYI ONADI

Suna'nın avukatları, karara itiraz ederek Yargıtay'a başvurdu. Verilen kararları inceleyen Yargıtay da cezada herhangi bir indirim yapmayarak Suna hakkında verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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