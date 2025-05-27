Eşi Elif Dim'i Öldüren Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Eşi Elif Dim'i Öldüren Sanığın Yargılanması Devam Ediyor
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, eşi Elif Dim'i darbederek ölümüne sebep olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilirken, duruşma 18 Temmuz'a ertelendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşi Elif Dim'i darbederek ölümüne neden olduğu ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Hasan Dim, maktulün annesi Nurgül ve babası Mustafa Yörük ile taraf avukatları katıldı.

Avukat Onur Tatar, sanığın indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanık Dim de olayı tasarlayarak veya kasten yapmadığını, yaşanan olaydan dolayı pişmanlık duyduğunu belirtti.

Ardından sanık avukatı yeniden savunma yapmak için mahkemeden süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 18 Temmuz'a erteledi.

Olay

Geçen yıl 24 Ağustos'ta Çınarlı Mahallesi'nde Hasan Dim, eşi Elif Dim'i tartışma sırasında darbederek kaçmış, ihbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Zanlı, olaydan 3 gün sonra yakalanarak tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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