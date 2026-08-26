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Esenyurt'ta Kadın TIR'ın Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

Esenyurt'ta Kadın TIR'ın Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu
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Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, trafik ışıkları yeşile dönmesine rağmen caddeye atlayınca TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının saniyelerle ölümden döndüğü anlar ve çevredeki sürücülerin tepkileri yer aldı. Kadının yaya geçidini kullanmaması ve ışık ihlali yapması, kazanın eşiğinden dönülmesine neden oldu.

ESENYURT'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadın TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Esenyurt'ta Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. Bir kadın ve beraberindekiler yaya geçidini kullanmak yerine araçların önünden yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada trafik ışıkları yeşile dönünce, araçlar hareket etmeye başladı. Işığa aldırmadan caddeye atlayan kadın, yolda ilerleyen TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

SON ANDA KURTULDU

O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının saniyelerle TIR'ın altında kalmaktan kurtulduğu anlar görülüyor. Olay sırasında çevredeki sürücülerin verdiği tepkiler de görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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