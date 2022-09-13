Esenyurt'ta yanan apartmanda mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yanan apartmanda mahsur kalan 16 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yanan apartmanda mahsur kalan 16 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi 758 Sokak'ta 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumanların sardığı binada mahsur kalan 16 kişi itfaiyece kurtarıldı.
Yangın, kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA / Taha Erham Keleş - Güncel