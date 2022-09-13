Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta yanan apartmanda mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı

Güncel Haberler

Esenyurt'ta yanan apartmanda mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yanan apartmanda mahsur kalan 16 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yanan apartmanda mahsur kalan 16 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi 758 Sokak'ta 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumanların sardığı binada mahsur kalan 16 kişi itfaiyece kurtarıldı.

Yangın, kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA / Taha Erham Keleş - Güncel

Esenyurt İstanbul İtfaiye Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title