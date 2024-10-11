Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Gözaltı, Tutuklama

ESENYURT'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ve şüphelilerin kullandığı çalıntı motosiklet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu satıldığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda M.Ö. ve B.G. gözaltına alındı. yapılan aramalarda ise, çalıntı olduğu belirlenen bir motosiklet, 1 adet hassas terazi, 3 adet telefon, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G. ve M.Ö. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.