Esenyurt'ta trafik tartışmasında üzerine otomobil sürdüğü motokuryeyi yaraladı

ESENYURT'ta çıkan trafik tartışmasında otomobil sürücüsü iddiaya göre tartıştığı motokuryenin üzerine otomobil sürdü ardından da çarparak yaralanmasına neden oldu. Yaralı motokurye hastaneye kaldırılırken kadın sürücü gözaltına alındı.

Olay 4 Nisan Cumartesi günü Gökevler Mahallesi, 538'inci Sokak'taki bir site önünde meydana geldi. Yolda ilerleyen motokuryeyle yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, tartışma sırasında aracından inmeyen sürücü, otomobili önce motokuryenin üzerine sürdü ardından da çarparak yaralanmasına neden oldu. Yaralanan kurye için çevrede bulunan bir sitenin güvenlik görevlileri ambulans çağırarak polise haber verdi. Gelen ekipler kadın sürücüyü gözaltına alırken, yaralanan motokurye ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

