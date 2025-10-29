Haberler

Esenyurt'ta TIR Lastiği Yola Saplandı

Güncelleme:
Esenyurt'ta bir TIR'ın çekici bölümündeki lastik, kilit taşlı yola saplandı. Şoför ve çevredekilerin çabaları sonuç vermeyince kepçe çağrıldı ve TIR sıkıştığı yerden çıkarıldı.

ESENYURT'ta bir TIR'ın çekici bölümündeki lastik yola saplandı.

Mehter Çeşme Mahallesi 2007 Sokak'ta seyir halinde ilerleyen dorsesiz TIR çekicisinin ön lastiği kilit taşlı yola saplandı. Şoför ve çevredekiler aracın lastiğini bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Çabalar sonuç vermeyince bir kepçe çağrılarak aracın çekilmesine karar verildi. TIR, olay yerine gelen kepçe yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
