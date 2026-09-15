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Esenyurt'ta taksi şoförünün darbedilmesine ilişkin 3 kişi yakalandı

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Esenyurt'ta taksi şoförünün darbedilmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta taksi şoförünün darbedilmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'nde taksi şoförü F.D. ile tartışan bir sürücü, aracı takip etmeye başladı. Kısa süre sonra taksiyi durduran sürücü, araca zarar verip F.D'yi de darbetti.

Sürücünün darbedilmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu kimlikleri belirlenen aracın sürücüsü B.B.N. ile yanında yolcu olarak bulunan B.S. ve M.D. gözaltına alındı.

Şüpheli B.B.N'ye "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" suçundan 180 bin lira para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınırken, aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Gözaltına alınan B.B.N, B.S. ile M.D, "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "kasten yaralama" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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