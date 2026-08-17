Haberler

Esenyurt'ta skuterli şüpheliden kundaklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta bir şüphelinin, apartmanın giriş katındaki daireyi yanıcı maddeyle ateşe vermesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Esenyurt'ta bir şüphelinin, apartmanın giriş katındaki daireyi yanıcı maddeyle ateşe vermesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Battalgazi Mahallesi'nde bir apartmanın önüne skuterle gelen şüpheli, kırık camdan dairenin içine yanıcı madde döktü.

Şüpheli, daha sonra evi ateşe verirken alevleri gören apartman sakinleri binadan dışarıya çıktı.

Yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Olay, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi

Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar
Suudi Arabistan'da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı

Ülke tarihinde bir ilk: Yemin ederek göreve başladı

Barış Alper Yılmaz için dev teklif

Barış Alper için dev teklif! Bu rakamı reddetmek neredeyse imkansız
Süper Lig devlerinden ikinci hafta maçlarına erteleme talebi

Süper Lig'de ikinci hafta maçlarına erteleme talebi
Afyonkarahisar'da bir garip yol: Kullanan araçlar mora boyandı

Bu yolu kullanan araçlar mora boyandı, sürücüler çileden çıktı
Çorum FK'den forması çıkarılmaya çalışılan Fenerbahçeli çocuğa anlamlı destek

Süper Lig ekibinin başkanından F.Bahçeli miniğe unutulmayacak jest
Tartıştığı kadını 5. kattan atan caniden kan donduran itiraf! Bir de video çekmiş

Tartıştığı kadını 5. kattan atan caniden kan donduran itiraf