Esenyurt'ta skuterli şüpheliden kundaklama

Esenyurt'ta bir şüphelinin, apartmanın giriş katındaki daireyi yanıcı maddeyle ateşe vermesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Battalgazi Mahallesi'nde bir apartmanın önüne skuterle gelen şüpheli, kırık camdan dairenin içine yanıcı madde döktü.

Şüpheli, daha sonra evi ateşe verirken alevleri gören apartman sakinleri binadan dışarıya çıktı.

Yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Olay, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA