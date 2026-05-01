Esenyurt'ta sitedeki binanın 32. katında bulunan dairede çıkan yangın söndürüldü
Esenyurt'ta sitedeki binanın 32. katında bulunan dairede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Orhangazi Mahallesi 1650. Sokak'ta yer alan sitedeki 35 katlı binanın 32. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dairedeki alevleri gören site sakinleri, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Binanın yüksek olması nedeniyle alevlere müdahalede zorlanan ekipler, yangın merdiveniyle su hortumunu daireye ulaştırdı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz