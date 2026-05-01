Esenyurt'ta sitedeki binanın 32. katında bulunan dairede çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Esenyurt'ta sitedeki binanın 32. katında bulunan dairede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Orhangazi Mahallesi 1650. Sokak'ta yer alan sitedeki 35 katlı binanın 32. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dairedeki alevleri gören site sakinleri, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binanın yüksek olması nedeniyle alevlere müdahalede zorlanan ekipler, yangın merdiveniyle su hortumunu daireye ulaştırdı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Filistin Futbol Federasyonu Başkanı'ndan FIFA'ya tarihi ders! Olay sonrası ateş püskürdü

Geceye damga vuran isimden zehir zemberek sözler
Serdal Adalı ve Hülya Avşar aynı masada! Verdiği tepki dikkatlerden kaçmadı

Görüntü ayrı verdiği tepki ayrı olay oldu!

Bakan Gürlek: Şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır

Park yeri kavgasına ait görüntü Bakan Gürlek'i harekete geçirdi
Mourinho Real Madrid'i karıştırdı

Olay adam yine yaptı yapacağını!

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı'ndan FIFA'ya tarihi ders! Olay sonrası ateş püskürdü

Geceye damga vuran isimden zehir zemberek sözler
Arda Turan Konferans Ligi'nde final için ilk maça çıktı! İşte sonuç

Konferans Ligi'nde final için ilk maça çıktı! İşte sonuç

Hindistan'da tur teknesi alabora oldu! 9 kişi hayatını kaybetti

Tur teknesi rüzgarla alabora oldu çok sayıda kişi hayatını kaybetti