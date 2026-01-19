Esenyurt'ta iş hanına silahlı saldırı: Evsiz kişi yara almadan kurtuldu

ESENYURT'ta bir iş hanının önüne taksiyle gelen şüpheli, iş yerine ateş açtıktan sonra kaçtı. İş hanında kaldığı öğrenilen bir kişi, silahlı saldırıdan yara almadan kurtulurken polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksiyle caddede bulunan iş hanının önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra iş yerine ateş açtı. Saldırının ardından şüpheli hızla olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Yapılan kontrollerde, iş hanının kullanılmadığı ve içeride evsiz bir kişinin kaldığı öğrenildi. Saldırıda evsiz kişi yara almadan kurtulurken, polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.