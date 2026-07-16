Esenyurt'ta bir kişi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kişi, kimliği belirsiz bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Esenyurt'ta bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir kişi yaşadığı sitenin önünde kimliği belirsiz şüphelinin silahla açtığı ateş sonucu yaralandı. Şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz