Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Esenyurt Pınar Mahallesi'nde evinden çıkan Ş.M.K., aracına binmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna birden fazla mermi isabet eden kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Esenyurt'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Pınar Mahallesi 1249. Sokak'taki evinden çıkan Ş.M.K, aracına binmek istediği sırada silahlı saldırıya uğradı.
Açılan ateş sonucu vücuduna birden fazla mermi isabet eden Ş.M.K. yere yığıldı.
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Ş.M.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz