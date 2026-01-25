Esenyurt'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Esenyurt'ta, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aralarında husumet bulunduğu belirtilen 2 grup arasında Fatih Mahallesi'ndeki bir parkta yeniden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından şüphelilerin silahla ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Yaralılardan Aziz A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Ayaz M. ve V.T'nin tedavisi hastanede devam ediyor.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.