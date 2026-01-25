Haberler

Esenyurt'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Esenyurt'ta, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aralarında husumet bulunduğu belirtilen 2 grup arasında Fatih Mahallesi'ndeki bir parkta yeniden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından şüphelilerin silahla ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Yaralılardan Aziz A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Ayaz M. ve V.T'nin tedavisi hastanede devam ediyor.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı
Su kuyusunu temizlerken metan gazından etkilenen baba kurtarıldı, oğlu hayatını kaybetti

Su kuyusunda can pazarı! Önce baba sonra da oğlu
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi

Tahliyesinin ardından bakın ilk kez nerede görüntülendi
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler

Ustaya büyük vefasızlık! Biz utandık onlar utanmadı
Cezaevi arkadaşlarının tartışması kanla son buldu

Cezaevi arkadaşlarının tartışması kanlı bitti! Evinde vahşice öldürdü