Esenyurt'ta seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi - Haberler

Esenyurt'ta seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi
AA - Taha Erham Keleş - Güncel
Esenyurt'ta seyir halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esenyurt'ta seyir halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fatih Mahallesi 931. Sokak'ta seyir halindeki minibüs henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Kısa sürede büyüyen araç yangınında, zaman zaman patlamalar meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere, çevredeki evlere sıçramadan müdahale etti.
Yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.
AA / Taha Erham Keleş - Güncel