Esenyurt'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Esenkent mevkisinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının ardından araç kullanılamaz hale gelirken, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
Esenkent mevkisi TEM bağlantı yolunda ilerleyen 34 CYK 782 plakalı otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı,
Alevleri fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.
Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, Bahçeşehir istikametinde yoğunluk oluştu.
Aracın olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk