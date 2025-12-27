Haberler

Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi

Güncelleme:
Esenyurt'ta Yeşilkent Mahallesi'nde seyir halindeki bir servis midibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralananlar ambulanslarla hastanelere götürülüyor.

Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu yaralananlar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.

Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda seyir halindeki servis midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralananlar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
