Esenyurt'ta sağanak yağış sonrası taşan derede çok sayıda kişi mahsur kaldı - Haberler

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Esenyurt'ta sağanak yağış sonrası taşan derede çok sayıda kişi mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Esenyurt'ta sağanak yağış sonrası taşan derede çok sayıda kişi mahsur kaldı Dere taştı, evler su altında kaldıİSTANBUL Esenyurt Pınar mahallesinde sağanak yağış nedeniyle taşan derede çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Esenyurt'ta sağanak yağış sonrası taşan derede çok sayıda kişi mahsur kaldı

Dere taştı, evler su altında kaldı

İSTANBUL Esenyurt Pınar mahallesinde sağanak yağış nedeniyle taşan derede çok sayıda kişi mahsur kaldı. İlk belirlemelere göre mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. Olay yerine gelen ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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