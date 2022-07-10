Esenyurt'ta sağanak yağış sonrası taşan derede çok sayıda kişi mahsur kaldı Esenyurt'ta sağanak yağış sonrası taşan derede çok sayıda kişi mahsur kaldı Dere taştı, evler su altında kaldıİSTANBUL Esenyurt Pınar mahallesinde sağanak yağış nedeniyle taşan derede çok sayıda kişi mahsur kaldı. Esenyurt'ta sağanak yağış sonrası taşan derede çok sayıda kişi mahsur kaldı Dere taştı, evler su altında kaldı İSTANBUL Esenyurt Pınar mahallesinde sağanak yağış nedeniyle taşan derede çok sayıda kişi mahsur kaldı. İlk belirlemelere göre mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. Olay yerine gelen ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor. İhlas Haber Ajansı / Güncel Esenyurt su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Esenyurt'ta sağanak yağış sonrası taşan derede çok sayıda kişi mahsur kaldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.