Esenyurt'ta Motosikletli Gruplar Arasında Kavga: 2 Gözaltı
Esenyurt'ta iki motosikletli grup arasında çıkan kavga sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili 3 motosiklete toplam 27 bin 614 lira trafik cezası uygulandı.
Esenyurt'ta iki motosikletli grup arasında çıkan kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında, Esenyurt'ta 2 motosikletli grup arasında yaşanan kavgaya ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine polis çalışma başlattı.
Çalışmalarda, şüpheliler K.E. ve M.B. gözaltına alındı.
Ayrıca olayda kullanılan 3 motosiklete toplam 27 bin 614 lira trafik cezası uygulandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel